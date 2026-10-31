В Польше бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что объединение «Развитие Плюс» предлагает вынести конструктивный вотум недоверия действующему правительству. Организация назвала кандидатом на пост главы правительства бывшего маршала Сейма Марека Юрека, сообщает Interia.

Пресс-конференция у трибунала

Пресс-конференция, на которой Моравецкий сделал это заявление, состоялась перед зданием Конституционного трибунала.

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Заявления о действиях правительства

Во время выступления Моравецкий заявил, что события у Конституционного трибунала могут перерасти не только в серьезный кризис польского государства, который, по его словам, уже продолжается, но и во что-то «очень, очень опасное». Он предположил, что это может привести даже к кровопролитию или гражданской войне.

Лидер «Развития Плюс» также возложил ответственность за действия правительства на премьер-министра Дональда Туска. Моравецкий утверждал, что глава правительства нарушает закон, а Польша «катится по наклонной плоскости».

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