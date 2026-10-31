У Польщі Моравецький пропонує вотум недовіри уряду — Interia

У Польщі колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що об’єднання «Розвиток Плюс» пропонує висловити конструктивний вотум недовіри чинному уряду. Кандидатом на посаду глави уряду організація назвала колишнього маршалка Сейму Марека Юрека, повідомляє Interia.

Пресконференція біля трибуналу

Пресконференція, на якій Моравецький зробив цю заяву, відбулася перед будівлею Конституційного трибуналу.

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Заяви про дії уряду

Під час виступу Моравецький заявив, що події біля Конституційного трибуналу можуть перерости не лише в серйозну кризу польської держави, яка, за його словами, вже триває, а й у щось «дуже, дуже небезпечне». Він припустив, що це може призвести навіть до кровопролиття чи громадянської війни.

Лідер «Розвитку Плюс» також поклав відповідальність за дії уряду на прем’єр-міністра Дональда Туска. Моравецький стверджував, що глава уряду порушує закон, а Польща «котиться похилою площиною».

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