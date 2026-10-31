W Polsce były premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje konstruktywne wotum nieufności wobec obecnego rządu. Organizacja wskazała byłego marszałka Sejmu Marka Jurka jako kandydata na szefa rządu, informuje Interia.

Konferencja prasowa przed trybunałem

Konferencja prasowa, podczas której Morawiecki złożył to oświadczenie, odbyła się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

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Oświadczenia dotyczące działań rządu

Podczas wystąpienia Morawiecki oświadczył, że wydarzenia przy Trybunale Konstytucyjnym mogą przerodzić się nie tylko w poważny kryzys państwa polskiego, który, jak powiedział, już trwa, ale także w coś „bardzo, bardzo niebezpiecznego”. Zasugerował, że może to doprowadzić nawet do rozlewu krwi lub wojny domowej.

Lider Rozwoju Plus obarczył również premiera Donalda Tuska odpowiedzialnością za działania rządu. Morawiecki twierdził, że szef rządu łamie prawo, a Polska „stacza się po równi pochyłej”.

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