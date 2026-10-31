Президент Финляндии Александр Стубб рассказал новые подробности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он опроверг информацию Financial Times о том, что большую часть 90-минутной беседы российский лидер посвятил лекции по истории.

По словам Ванханена, в беседе с финской государственной телерадиокомпанией Yle Александр Стубб категорически опроверг версию Financial Times о длительной исторической лекции Путина.

«В беседе с финской государственной телерадиокомпанией Yle Стубб категорически опроверг версию газеты Financial Times о том, что Путин большую часть 90-минутной беседы посвятил длинной лекции по истории», — отметил Ванханен.

По словам Стубба, которые передает эксперт, Путин начал беседу со своего привычного толкования событий, происходивших с 2014 года. Однако впоследствии разговор перешел в обычный, содержательный и конкретный обмен мнениями, в ходе которого информацией делились обе стороны.

Анри Ванханен также обратил внимание на объяснение финского президента относительно дипломатической логики этого звонка.

«Что еще важнее, Стубб объяснил дипломатическую логику, лежащую в основе этого звонка», — отметил Ванханен.

По словам Стубба, инициатива возникла после обсуждений с украинскими и американскими представителями, которые состоялись после встречи в Осло 20 октября. Перед телефонным разговором Финляндия провела консультации с Киевом и Вашингтоном, и обе стороны одобрили этот шаг.

«Инициатива возникла в результате обсуждений с украинскими и американскими представителями после встречи в Осло 20 октября. С Киевом и Вашингтоном были проведены консультации, и обе стороны дали свое одобрение», — передает Ванханен мнение Стубба.

Об этом сообщил старший советник Economic Security Forum, аналитик по вопросам внешней политики и безопасности Анри Ванханен.

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