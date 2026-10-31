Prezydent Finlandii Aleksander Stubb ujawnił nowe szczegóły rozmowy telefonicznej z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Zaprzeczył on doniesieniom „Financial Times”, jakoby rosyjski przywódca poświęcił większość 90-minutowej rozmowy na wykład z historii.

Według słów Vanhanena, w rozmowie z fińską państwową stacją telewizyjno-radiową Yle Aleksander Stubb kategorycznie zaprzeczył wersji „Financial Times” dotyczącej długiego wykładu historycznego Putina.

„W rozmowie z fińską państwową stacją telewizyjno-radiową Yle Stubb stanowczo zaprzeczył wersji gazety Financial Times, jakoby Putin poświęcił większą część 90-minutowej rozmowy na długi wykład z historii” — zaznaczył Vanhanen.

Według słów Stubba, przekazanych przez eksperta, Putin rozpoczął rozmowę od swojej zwyczajowej interpretacji wydarzeń, które miały miejsce od 2014 roku. Jednak później rozmowa przerodziła się w zwyczajną, merytoryczną i konkretną wymianę poglądów, podczas której obie strony dzieliły się informacjami.

Henri Vanhanen zwrócił również uwagę na wyjaśnienia fińskiego prezydenta dotyczące logiki dyplomatycznej tej rozmowy.

„Co ważniejsze, Stubb wyjaśnił logikę dyplomatyczną leżącą u podstaw tej rozmowy” – zauważył Vanhanen.

Według Stubba inicjatywa ta zrodziła się po rozmowach z przedstawicielami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, które odbyły się po spotkaniu w Oslo 20 października. Przed rozmową telefoniczną Finlandia przeprowadziła konsultacje z Kijowem i Waszyngtonem, a obie strony poparły ten krok.

„Inicjatywa ta powstała w wyniku rozmów z przedstawicielami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych po spotkaniu w Oslo 20 października. Przeprowadzono konsultacje z Kijowem i Waszyngtonem, a obie strony wyraziły zgodę” – przekazał Vanhanen, cytując opinię Stubba.

Informację tę przekazał starszy doradca Economic Security Forum, analityk ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Henri Vanhanen.

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