芬兰总统亚历山大·斯图布透露了与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京通话的最新细节。他驳斥了《金融时报》关于俄罗斯领导人将90分钟通话的大部分时间用于讲授历史的报道。

据万哈宁称，亚历山大·斯图布在接受芬兰国家广播电视公司Yle采访时，断然否认了《金融时报》关于普京进行了长时间历史讲座的说法。

“在接受芬兰国家广播电视公司Yle采访时，斯图布坚决驳斥了《金融时报》的说法，即普京在90分钟的谈话中大部分时间都在进行冗长的历史讲座，” ——万哈宁指出。

据该专家转述斯图布的话称，普京在谈话伊始便按照惯例阐述了自2014年以来发生的一系列事件。 但随后，谈话转入了常规、有实质内容且具体的意见交流，双方在此过程中互换了信息。

亨里·万哈宁还特别提到了芬兰总统关于此次通话外交逻辑的解释。

“更重要的是，斯图布解释了此次通话背后的外交逻辑，”范哈嫩指出。

据斯图布称，这一倡议是在10月20日奥斯陆会议后与乌克兰和美国代表进行磋商后提出的。 在通话之前，芬兰已与基辅和华盛顿进行了磋商，双方均对此举表示赞同。

“这一倡议源于10月20日奥斯陆会议后与乌克兰和美国代表的讨论。 我们已与基辅和华盛顿进行了磋商，双方均表示赞同，”万哈宁转述了斯图布的观点。

经济安全论坛（Economic Security Forum）高级顾问、外交与安全事务分析师亨利·万哈宁透露了这一消息。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的G20外长会议期间，未释放出任何关于莫斯科方面准备就乌克兰问题进行和平谈判的信号。 欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯作出了上述表态。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃与乌克兰最高拉达人权专员德米特里·卢比涅茨已建立起建设性对话，并逐渐开始相互信任。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停战斗将使乌克兰方面有机会恢复力量。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷加入了旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

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