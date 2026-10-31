Председатель Конституционного трибунала Польши заявил о попытке государственного переворота

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский, которого правительство считает отстраненным от должности, обвинил власти в попытке государственного переворота и покушении на конституционный орган государства.

Комментируя ситуацию вокруг Конституционного трибунала, Богдан Свечковский заявил, что его состав сформирован из судей, назначенных в соответствии с законом. В то же время он обвинил представителей власти в незаконном проникновении в учреждение.

«Трибунал состоит из судей, назначенных в соответствии с законом, а не из узурпаторов, которые проникли в него через черный ход в сопровождении правительственных охранников и окружили себя полицейским кордоном, боясь поляков», — сказал Свечковский.

Отстраненный председатель Конституционного трибунала также назвал действия властей покушением на государственный конституционный орган.

«Мы имеем дело с покушением на конституционный орган государства, с государственным переворотом; эта власть сегодня показала, что готова пойти на любое беззаконие», — заявил он.

Свечковский подчеркнул, что ни одна власть не может быть судьей в собственном деле и назначать судей, которые ей по душе.

Он поблагодарил за поддержку президента Польши Кароля Навроцкого, а также отметил однозначную позицию первого председателя Верховного суда Збигнева Капинского.

Отдельно Свечковский выразил благодарность юристам, которые заявили о солидарности и поддержали его позицию.

Об этом сообщает RMF FM.

В Варшаве возле здания Конституционного трибунала правоохранители задержали 30-летнего мужчину в балаклаве. При досмотре у него обнаружили нож, газовый пистолет для шариков, значок с надписью «Security», похожий на полицейский, а также наркотики.

У здания Конституционного трибунала Польши постоянно дежурят полицейские подразделения превентивного реагирования. При этом семеро судей, находившихся в учреждении ночью, до сих пор не покинули помещение.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек заявил, что его встревожило поведение президента Кароля Навроцкого во время прорыва в Конституционный трибунал. Он выразил надежду, что прокуратура примет соответствующие меры.

Посол США в Польше Том Роуз назвал события вокруг польского Конституционного трибунала беспрецедентным противостоянием и призвал все стороны не допускать дальнейшей эскалации. Дипломат подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер и может привести к опасным последствиям.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности страны на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Он обвинил оппонентов в нарушении конституционного порядка и объявил о срочных консультациях с участием представителей парламентских сил.

На сайте Конституционного трибунала Польши 30 октября около 18:00 появилось сообщение об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского.

Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошла острая перепалка между президентом Каролем Навроцким и лицами, избранными Сеймом в состав этого органа. На обнародованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

Читай нас в