Przewodniczący polskiego Trybunału Konstytucyjnego poinformował o próbie zamachu stanu

Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Polski Bogdan Śweczkowski, którego rząd uznaje za odwołanego, oskarżył władze o próbę zamachu stanu i atak na konstytucyjny organ państwa.

Komentując sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Śweczkowski oświadczył, że jego skład tworzą sędziowie mianowani zgodnie z prawem. Jednocześnie oskarżył przedstawicieli władz o bezprawne wtargnięcie do instytucji.

„Trybunał składa się z sędziów mianowanych zgodnie z prawem, a nie z uzurpatorów, którzy wkroczyli do niego tylnym wejściem w eskorcie rządowych ochroniarzy i otoczyli się policyjnym kordonem, obawiając się Polaków” – powiedział Śweczkowski.

Odwołany przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego nazwał również działania władz zamachem na państwowy organ konstytucyjny.

„Mamy do czynienia z zamachem na konstytucyjny organ państwa, z zamachem stanu; dzisze władze pokazały, że są gotowe posunąć się do wszelkich bezprawia” – oświadczył.

Śweczkowski podkreślił, że żadna władza nie może być sędzią we własnej sprawie ani mianować sędziów, którzy jej odpowiadają.

Podziękował za wsparcie prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, a także zwrócił uwagę na jednoznaczne stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.

Osobno Śweczkowski wyraził wdzięczność prawnikom, którzy zadeklarowali solidarność i poparli jego stanowisko.

Informuje o tym RMF FM.

W Warszawie, w pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 30-letniego mężczyznę w kominiarce. Podczas kontroli znaleziono przy nim nóż, pistolet gazowy na kulki, plakietkę z napisem „Security”, przypominającą policyjną, a także narkotyki.

W pobliżu budynku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nieustannie dyżurują policyjne oddziały prewencyjne. Jednocześnie siedmiu sędziów, którzy przebywali w budynku w nocy, nadal nie opuściło jego terenu.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezesa Karola Nawrockiego podczas wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose nazwał wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego bezprecedensową konfrontacją i wezwał wszystkie strony do zapobiegania dalszej eskalacji. Dyplomata podkreślił, że sytuacja ma poważny charakter i może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w kontekście zaostrzenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej polskiego Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o odwołaniu jego przewodniczącego Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Bartłomieja Sokhańskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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