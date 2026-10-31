波兰宪法法院院长称发生了政变企图

波兰宪法法庭主席博格丹·斯韦奇科夫斯基——政府认为其已被罢免——指责当局企图发动政变并图谋颠覆国家宪法机构。

在评论围绕宪法法庭的局势时，博格丹·斯韦奇科夫斯基表示，该法庭的组成由依法任命的法官构成。与此同时，他指责政府代表非法闯入该机构。

“该法庭由依法任命的法官组成，而不是由那些在政府保镖的陪同下从后门潜入、并因害怕波兰民众而用警察封锁线将自己包围的篡权者组成，”斯韦奇科夫斯基说道。

这位被罢免的宪法法庭主席还将当局的行为称为对国家宪法机构的政变企图。

“我们面对的是针对国家宪法机构的袭击，是一场政变；现政府今天表明，它已准备好不择手段地实施任何非法行径，”他声明道。

斯韦奇科夫斯基强调，任何政府都不能在自己的案件中充当法官，也不能任命自己中意的法官。

他感谢波兰总统卡罗尔·纳沃茨基的支持，并特别提到了最高法院首任院长兹比涅夫·卡平斯基的明确立场。

此外，斯韦奇科夫斯基还特别向那些表达声援并支持其立场的律师们表示感谢。

据RMF FM报道。

在华沙宪法法庭大楼附近，执法人员拘留了一名戴着巴拉克拉法帽的30岁男子。经检查，在其身上发现了刀具、气枪、一枚类似警用徽章的印有“Security”字样的徽章，以及毒品。

波兰宪法法院大楼外，警方的警戒部队一直处于待命状态。与此同时，当晚留在该机构内的七名法官至今仍未离开大楼。

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·朱雷克表示，他对卡罗尔·纳沃茨基总统强行闯入宪法法院时的行为感到担忧。他希望检察机关能采取相应措施。

美国驻波兰大使汤姆·罗斯将围绕波兰宪法法院发生的事件称为“史无前例的对峙”，并呼吁各方避免事态进一步升级。这位外交官强调，当前局势十分严峻，可能导致危险的后果。

波兰总统卡罗尔·纳沃茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，表示国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

10月30日约18:00，波兰宪法法院官网发布公告，宣布免去院长博格丹·斯维恩奇科夫斯基和副院长巴特洛梅伊·索汉斯基的职务。

据RMF24报道，波兰当地时间周五深夜至周六凌晨，在宪法法院大楼内，总统卡罗尔·纳沃茨基与议会选入该机构的成员之间爆发了激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

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