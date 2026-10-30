3 listopada w USA zostaną wyłonieni zwycięzcy 36 wyścigów o stanowiska gubernatorów. Demokraci obecnie kontrolują 24 stanowiska gubernatorskie, a Republikanie — 26. Aby uzyskać większość stanowisk gubernatorskich w stanach, Demokraci potrzebują czystego zysku co najmniej dwóch stanowisk. Jak podaje Asharq Al-Awsat, do głównych tematów kampanii należą koszty życia, stosunek wyborców do prezydenta Donalda Trumpa oraz kwestie lokalne, w tym zasoby wodne, centra danych i wskaźniki zachorowalności na raka.

Konkurencyjne wyścigi

W Arizonie demokratyczna gubernatorka Katie Hobbs ubiega się o drugą kadencję przeciwko Republikaninowi, członkowi Izby Reprezentantów Andy’emu Biggsowi. W kampanii omawiane są susza i zasoby wodne, imigracja, koszty życia oraz prawo do aborcji. W 2024 roku wyborcy w stanie poparli poprawkę konstytucyjną chroniącą prawo do aborcji.

W Michigan o stanowisko opuszczane przez gubernatorkę Gretchen Whitmer z powodu ograniczenia liczby kadencji rywalizują Demokratka Jocelyn Benson i Republikanin, członek Izby Reprezentantów John James. Stan należy do politycznie konkurencyjnych: Trump zwyciężał tam w wyborach prezydenckich w 2016 i 2024 roku, a Joe Biden — w 2020 roku.

W Georgii Republikanin Rick Jackson, miliarder i menedżer w sektorze ochrony zdrowia, mierzy się z byłą burmistrzynią Atlanty Keishą Lance Bottoms. W razie zwycięstwa Bottoms zostanie pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na gubernatorkę w USA. Jackson wydał na kampanię ponad 100 mln dolarów z własnych środków.

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Lokalne tematy kampanii

W Iowa, gdzie gubernatorka Kim Reynolds zdecydowała się nie kandydować, audytor stanowy Rob Sand rywalizuje z republikańskim biznesmenem Zachem Lahn. Jednym z tematów stały się wysokie wskaźniki zachorowalności na raka: stan zajmuje drugie miejsce w kraju po Kentucky. Kandydaci spierają się również o edukację, podatki, finanse publiczne i bony szkolne.

W Nevadzie urzędujący republikański gubernator Joe Lombardo prowadzi wyrównaną walkę z prokuratorem generalnym stanu, Demokratą Aaronem Fordem. W centrum dyskusji są ceny, cła, spadek aktywności turystycznej, koszt benzyny oraz ulgi dla centrów danych. Ford proponuje zakończenie przyznawania nowych ulg podatkowych dla takich obiektów.

W Wisconsin Republikanin Tom Tiffany, poparty przez Trumpa, kandyduje przeciwko szefowi hrabstwa Milwaukee Davidowi Crowleyowi. Jedną z kluczowych kwestii jest prawo do aborcji: Tiffany popierał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zakazu większości aborcji około szóstego tygodnia ciąży, podczas gdy Crowley opowiada się za ochroną praw reprodukcyjnych.

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