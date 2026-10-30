美国将于11月3日确定36场州长选举结果——Asharq Al-Awsat

美国将于11月3日确定36场州长选举的获胜者。目前，民主党控制24个州长职位，共和党控制26个。要获得各州州长职位的多数，民主党至少需要净增两个席位。据Asharq Al-Awsat报道，竞选的主要议题包括生活成本、选民对总统唐纳德·特朗普的态度，以及水资源、数据中心和癌症发病率等地方议题。

竞争激烈的选举

在亚利桑那州，民主党籍州长凯蒂·霍布斯正竞选连任，对手是共和党籍联邦众议员安迪·比格斯。竞选中讨论了干旱和水资源、移民、生活成本以及堕胎权。2024年，该州选民支持一项保护堕胎权的宪法修正案。

在密歇根州，民主党人乔斯琳·本森和共和党籍联邦众议员约翰·詹姆斯正在争夺因任期限制而由州长格蕾琴·惠特默腾出的职位。该州在政治上竞争激烈：特朗普曾在2016年和2024年总统选举中在该州获胜，而乔·拜登在2020年获胜。

在佐治亚州，共和党人里克·杰克逊——一名亿万富翁和医疗保健行业高管——与前亚特兰大市长凯莎·兰斯·博特姆斯对决。若博特姆斯获胜，她将成为美国首位当选州长的黑人女性。杰克逊已从个人资金中投入超过1亿美元用于竞选。

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地方竞选议题

在爱荷华州，州长金·雷诺兹决定不参选，州审计长罗布·桑德正与共和党商人扎克·拉恩竞争。其中一个议题是较高的癌症发病率：该州在全国仅次于肯塔基州，位居第二。候选人还就教育、税收、公共财政和学校代金券存在分歧。

在内华达州，现任共和党籍州长乔·隆巴多与该州总检察长、民主党人亚伦·福特展开胶着竞争。讨论焦点包括物价、关税、旅游活动下降、汽油成本以及数据中心优惠政策。福特提议停止为这类设施提供新的税收优惠。

在威斯康星州，获得特朗普支持的共和党人汤姆·蒂芙尼正与密尔沃基县行政长官戴维·克劳利竞选。关键议题之一是堕胎权：蒂芙尼曾支持一项立法倡议，禁止在怀孕约六周后进行大多数堕胎；而克劳利则主张保护生殖权利。

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