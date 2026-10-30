У США 3 листопада визначать переможців 36 перегонів за посади губернаторів. Демократи нині контролюють 24 губернаторські посади, республіканці — 26. Для більшості губернаторських посад у штатах демократам потрібен чистий приріст щонайменше двох позицій. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, серед головних тем кампаній — вартість життя, ставлення виборців до президента Дональда Трампа та локальні питання, зокрема водні ресурси, дата-центри й рівень захворюваності на рак.

Конкурентні перегони

В Аризоні губернаторка-демократка Кеті Гоббс балотується на другий термін проти республіканця, члена Палати представників Енді Біггса. У кампанії обговорюють посуху та водні ресурси, імміграцію, вартість життя і право на аборт. У 2024 році виборці штату підтримали конституційну поправку про захист права на аборт.

У Мічигані за посаду, яку залишає через обмеження терміну повноважень губернаторка Гретчен Вітмер, змагаються демократка Джоселін Бенсон і республіканець, член Палати представників Джон Джеймс. Штат належить до політично конкурентних: Трамп перемагав там на президентських виборах 2016 та 2024 років, а Джо Байден — у 2020-му.

У Джорджії республіканець Рік Джексон, мільярдер і керівник у сфері охорони здоров’я, протистоїть колишній мерці Атланти Кіші Ленс Боттомс. У разі перемоги Боттомс стане першою темношкірою жінкою, обраною губернаторкою у США. Джексон витратив на кампанію понад 100 млн доларів власних коштів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Місцеві теми кампаній

В Айові, де губернаторка Кім Рейнольдс вирішила не балотуватися, аудитор штату Роб Сенд змагається з бізнесменом-республіканцем Заком Ланом. Однією з тем стали високі показники захворюваності на рак: штат посідає друге місце в країні після Кентуккі. Також кандидати сперечаються щодо освіти, податків, державних фінансів і шкільних ваучерів.

У Неваді чинний губернатор-республіканець Джо Ломбардо веде близьку боротьбу з генеральним прокурором штату, демократом Аароном Фордом. У центрі дискусій — ціни, мита, спад туристичної активності, вартість бензину та пільги для дата-центрів. Форд пропонує припинити надання нових податкових пільг для таких об’єктів.

У Вісконсині республіканець Том Тіффані, якого підтримав Трамп, балотується проти очільника округу Мілвокі Девіда Кроулі. Одним із ключових питань є право на аборт: Тіффані підтримував законодавчу ініціативу щодо заборони більшості абортів приблизно після шести тижнів вагітності, тоді як Кроулі виступає за захист репродуктивних прав.

Читай нас у