В США 3 ноября определят победителей 36 гонок за посты губернаторов. Демократы сейчас контролируют 24 губернаторских поста, республиканцы — 26. Для большинства губернаторских постов в штатах демократам необходим чистый прирост как минимум двух позиций. Как сообщает Asharq Al-Awsat, среди главных тем кампаний — стоимость жизни, отношение избирателей к президенту Дональду Трампу и местные вопросы, в частности водные ресурсы, дата-центры и уровень заболеваемости раком.

Конкурентные гонки

В Аризоне губернатор-демократ Кэти Хоббс баллотируется на второй срок против республиканца, члена Палаты представителей Энди Биггса. В кампании обсуждаются засуха и водные ресурсы, иммиграция, стоимость жизни и право на аборт. В 2024 году избиратели штата поддержали конституционную поправку о защите права на аборт.

В Мичигане за пост, который покидает губернатор Гретчен Уитмер из-за ограничения срока полномочий, борются демократ Джоселин Бенсон и республиканец, член Палаты представителей Джон Джеймс. Штат относится к политически конкурентным: Трамп побеждал там на президентских выборах 2016 и 2024 годов, а Джо Байден — в 2020 году.

В Джорджии республиканец Рик Джексон, миллиардер и руководитель в сфере здравоохранения, противостоит бывшему мэру Атланты Кейше Лэнс Боттомс. В случае победы Боттомс станет первой темнокожей женщиной, избранной губернатором в США. Джексон потратил на кампанию более 100 млн долларов собственных средств.

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Местные темы кампаний

В Айове, где губернатор Ким Рейнольдс решила не баллотироваться, аудитор штата Роб Сэнд соревнуется с бизнесменом-республиканцем Заком Ланом. Одной из тем стали высокие показатели заболеваемости раком: штат занимает второе место в стране после Кентукки. Кандидаты также спорят об образовании, налогах, государственных финансах и школьных ваучерах.

В Неваде действующий губернатор-республиканец Джо Ломбардо ведет близкую борьбу с генеральным прокурором штата, демократом Аароном Фордом. В центре дискуссий — цены, пошлины, спад туристической активности, стоимость бензина и льготы для дата-центров. Форд предлагает прекратить предоставление новых налоговых льгот для таких объектов.

В Висконсине республиканец Том Тиффани, которого поддержал Трамп, баллотируется против главы округа Милуоки Дэвида Кроули. Одним из ключевых вопросов является право на аборт: Тиффани поддерживал законодательную инициативу о запрете большинства абортов примерно после шести недель беременности, тогда как Кроули выступает за защиту репродуктивных прав.

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