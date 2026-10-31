Высший земельный суд в Шлезвиге, Германия, отклонил жалобу полиции на прекращение постоянного наблюдения за Кристианом Б., которого прокуратура Брауншвайга считает подозреваемым в убийстве по делу об исчезновении в 2007 году в Португалии Мадлен Макканн. Таким образом суд оставил в силе решение суда первой инстанции в Киле, сообщает Der Spiegel.

Заключение эксперта

Суд сослался на новое заключение эксперта. Согласно ему, Кристиан Б., неоднократно осуждённый за сексуальные преступления, не относится к группе с особенно высоким риском повторного совершения преступления. Полицейское наблюдение применялось в рамках мер по предотвращению опасности и неоднократно продлевалось по решениям судов. После решения, принятого в пятницу, эта мера прекращается.

Ограничения после освобождения

Прокуратура Брауншвайга до сих пор не предъявила Кристиану Б. обвинений по делу Мадлен Макканн. До сентября 2025 года он отбывал семилетнее лишение свободы за изнасилование в Португалии. После освобождения он живёт в муниципальном жилье в Киле.

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По оценке судебного эксперта, существует значительный риск новых преступлений, однако правовых оснований для мер, предусматривающих лишение свободы, сейчас нет. В рамках надзора после освобождения Кристиан Б. обязан, в частности, постоянно носить электронный браслет для определения местонахождения.

Полиция Киля заявила, что соответствующие органы продолжат сопровождать его в рамках имеющихся правовых возможностей, используя инструменты предотвращения опасности и межведомственное сотрудничество.

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