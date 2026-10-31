Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku w Niemczech oddalił zażalenie policji na zakończenie stałej obserwacji Christiana B., którego prokuratura w Brunszwiku uważa za podejrzanego o zabójstwo w sprawie zaginięcia Madeleine McCann w Portugalii w 2007 roku. Tym samym sąd utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji w Kilonii, podaje Der Spiegel.

Opinia eksperta

Sąd powołał się na nową opinię eksperta. Zgodnie z nią Christian B., wielokrotnie skazywany za przestępstwa seksualne, nie należy do grupy o szczególnie wysokim ryzyku ponownego popełnienia przestępstwa. Obserwację policyjną stosowano w ramach środków zapobiegania zagrożeniom i wielokrotnie przedłużano ją na podstawie decyzji sądów. Po decyzji wydanej w piątek środek ten zostaje zakończony.

Ograniczenia po zwolnieniu

Prokuratura w Brunszwiku nadal nie postawiła Christianowi B. zarzutów w sprawie Madeleine McCann. Do września 2025 roku odbywał on karę siedmiu lat pozbawienia wolności za gwałt w Portugalii. Po zwolnieniu mieszka w lokalu miejskim w Kilonii.

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Według oceny eksperta sądowego istnieje znaczne ryzyko nowych przestępstw, jednak obecnie nie ma podstaw prawnych do środków przewidujących pozbawienie wolności. W ramach nadzoru po zwolnieniu Christian B. ma między innymi obowiązek stale nosić elektroniczną bransoletę do ustalania miejsca pobytu.

Policja w Kilonii oświadczyła, że właściwe organy będą nadal nadzorować go w ramach dostępnych możliwości prawnych, wykorzystując narzędzia zapobiegania zagrożeniom i współpracę międzyinstytucjonalną.

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