Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza AFP, czy Ławrow wykazał gotowość Rosji do ustępstw w celu zakończenia wojny, Kallas udzieliła odpowiedzi przeczącej.

„Nawet gdyby słowami twierdzili coś przeciwnego, ich działania mówią co innego” – zaznaczyła.

Według Kallas Rosja musi w praktyce udowodnić, że jest gotowa do negocjacji. Przypomniała również, że lipiec, sierpień i wrzesień były miesiącami, w których zginęło najwięcej cywilów na Ukrainie.

Szefowa europejskiej dyplomacji stwierdziła, że podczas spotkania rosyjski minister przedstawił wiele nieprawdziwych twierdzeń i zniekształconych faktów, które później udało się obalić.

Kallas wezwała również do zwiększenia presji na Moskwę, podkreślając konieczność oceny nie tylko oświadczeń strony rosyjskiej, ale także jej rzeczywistych działań.

Informuje o tym serwis DW.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjska rzeczniczka praw obywatelskich Jana Lantratowa oraz pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec nawiązali konstruktywny dialog i stopniowo zaczynają sobie ufać.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gar Støre przyłączyli się do wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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