Лавров не продемонстрировал готовность России к мирным переговорам по Украине, — Каллас

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи глав МИД стран «Группы двадцати» в Атланте не дал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Отвечая на вопрос журналиста AFP о том, демонстрировал ли Лавров готовность России пойти на уступки ради прекращения войны, Каллас ответила отрицательно.

«Даже если бы они утверждали обратное на словах, их действия говорят об обратном», — отметила она.

По словам Каллас, Россия должна на практике доказать, что готова к переговорам. Она также напомнила, что июль, август и сентябрь стали самыми смертоносными месяцами для мирного населения Украины.

Глава европейской дипломатии заявила, что во время встречи российский министр озвучил множество ложных утверждений и искаженных фактов, которые впоследствии удалось опровергнуть.

Каллас также призвала усилить давление на Москву, подчеркнув необходимость оценивать не только заявления российской стороны, но и ее реальные действия.

Об этом сообщает издание DW.

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