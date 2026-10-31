拉夫罗夫并未表明俄罗斯有进行乌克兰问题和平谈判的意愿——卡拉斯

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在亚特兰大举行的二十国集团（G20）外长会议上，并未释放出任何表明莫斯科方面愿意就乌克兰问题进行和平谈判的信号。 欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯对此作出声明。

当法新社记者问及拉夫罗夫是否表现出俄罗斯为结束战争而做出让步的意愿时，卡拉斯给出了否定的回答。

“即使他们口头上声称相反，但他们的行动却表明了另一回事，”她指出。

卡拉斯表示，俄罗斯必须通过实际行动证明其有谈判的意愿。她还指出，7月、8月和9月已成为乌克兰平民伤亡最惨重的三个月。

这位欧盟外交事务负责人表示，在会晤期间，俄罗斯外长发表了许多不实言论和歪曲的事实，这些内容随后已被驳斥。

卡拉斯还呼吁加强对莫斯科的施压，并强调不仅要评估俄方的声明，还要评估其实际行动。

德国之声（DW）报道了这一消息。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃与乌克兰最高拉达人权专员德米特里·卢比涅茨已建立起建设性对话，并逐渐开始相互信任。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停战斗将使乌克兰方面有机会恢复力量。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷加入了旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

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