Od 1 listopada w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa opłata w wysokości 2 euro za każdą odrębną kategorię taryfową towarów w małych przesyłkach z państw trzecich. Będzie dotyczyć paczek o wartości do 150 euro, wysyłanych bezpośrednio do konsumentów w ramach handlu na odległość.

Jak informuje Interia, opłata będzie naliczana nie za całą paczkę, lecz za każdą podkategorię taryfową towarów. Na przykład w przypadku przesyłki z odzieżą, elektroniką i kosmetykami kwota wyniesie 6 euro. Poborem opłaty zajmie się organ celny, w którym zostanie przyjęta deklaracja.

Reforma przepisów celnych

We wrześniu Rada UE zatwierdziła reformę systemu celnego, która przewiduje wprowadzenie jednolitej dla wszystkich państw członkowskich opłaty za małe przesyłki spoza bloku. Od lipca na takie towary obowiązuje już cło w wysokości 3 euro za każdą pozycję towarową w deklaracji.

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Według danych Komisji Europejskiej w 2024 roku do UE trafiło 4,6 mld przesyłek e-commerce o wartości do 150 euro, z czego 91% przybyło z Chin. Szef polskiej Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że po wprowadzeniu lipcowego cła liczba takich przesyłek w krajach o największych wolumenach zmniejszyła się niemal o połowę. W Polsce liczba deklaracji spadła o około 50%, a liczba pozycji towarowych w nich — do 75%.

Centrum danych celnych

Nowe zasady są pierwszym operacyjnym etapem stosowania nowego Kodeksu Celnego, który, według informacji publikacji, wszedł w życie 20 września. Większość jego przepisów zacznie obowiązywać od 21 września 2027 roku, a pełne wdrożenie reformy potrwa do 2034 roku.

Podstawą nowego modelu ma być EU Customs Data Hub — europejskie centrum danych celnych. Ma ono umożliwić organom celnym szerszą analizę łańcuchów dostaw i danych, które firmy składają w celu odprawy towarów. Jednocześnie duże azjatyckie platformy handlowe rozwijają magazyny w UE: przesyłki wysyłane kupującym z takich magazynów po odprawie celnej towarów nie będą podlegać nowej opłacie.

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