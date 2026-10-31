В Европейском союзе с 1 ноября начнут применять новый сбор в размере 2 евро за каждую отдельную тарифную категорию товаров в небольших отправлениях из третьих стран. Он будет касаться посылок стоимостью до 150 евро, которые направляются непосредственно потребителям в рамках дистанционной торговли.

Как сообщает Interia, сбор будут начислять не за всю посылку, а за каждую тарифную подкатегорию товаров. Например, для отправления с одеждой, электроникой и косметикой сумма составит 6 евро. Взимать сбор будет таможенный орган, в котором примут декларацию.

Реформа таможенных правил

В сентябре Совет ЕС одобрил реформу таможенной системы, предусматривающую введение единого для всех государств-членов сбора за небольшие отправления из-за пределов блока. С июля для таких товаров уже действует пошлина в размере 3 евро за каждую товарную позицию в декларации.

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По данным Европейской комиссии, в 2024 году в ЕС поступило 4,6 млрд посылок электронной коммерции стоимостью до 150 евро, из которых 91% прибыли из Китая. Глава польской Национальной налоговой администрации Марцин Лобода заявил Польскому агентству печати, что после введения июльской пошлины количество таких отправлений в странах с наибольшими объемами сократилось почти вдвое. В Польше число деклараций уменьшилось примерно на 50%, а количество товарных позиций в них — до 75%.

Таможенный центр данных

Новые правила являются первым операционным этапом применения нового Таможенного кодекса, который, по информации издания, вступил в силу 20 сентября. Большинство его положений начнут действовать с 21 сентября 2027 года, а полное внедрение реформы продлится до 2034 года.

Основой новой модели должен стать EU Customs Data Hub — европейский центр таможенных данных. Он должен позволить таможенным органам шире анализировать цепочки поставок и данные, которые компании подают для оформления товаров. В то же время крупные азиатские торговые платформы развивают склады в ЕС: отправления, направленные покупателям с таких складов после таможенного оформления товаров, не будут облагаться новым сбором.

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