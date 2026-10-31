自11月1日起，欧盟将对来自第三国的小型寄送物中的每个单独商品税则类别征收2欧元的新费用。该费用将适用于价值不超过150欧元、在远程销售框架内直接寄给消费者的包裹。

据Interia报道，该费用不会按整个包裹征收，而是按每个商品税则子类别征收。例如，对于装有服装、电子产品和化妆品的寄送物，费用将为6欧元。费用将由受理申报的海关机关征收。

海关规则改革

9月，欧盟理事会批准了海关系统改革，规定对来自欧盟以外的小型寄送物征收一项适用于所有成员国的统一费用。自7月起，此类商品已适用每份申报单中每个商品项目3欧元的关税。

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根据欧盟委员会的数据，2024年共有46亿件价值不超过150欧元的电子商务包裹进入欧盟，其中91%来自中国。波兰国家税务局局长马尔钦·沃博达向波兰新闻社表示，在7月关税实施后，寄送量最大的国家中此类寄送物数量几乎减少了一半。在波兰，申报单数量减少了约50%，其中的商品项目数量降至75%。

海关数据中心

新规则是实施新《海关法典》的第一个操作阶段。根据该媒体的信息，该法典于9月20日生效。其大部分条款将自2027年9月21日起适用，而改革的全面实施将持续至2034年。

新模式的基础将是EU Customs Data Hub，即欧洲海关数据中心。它应使海关机关能够更广泛地分析供应链以及企业为商品清关提交的数据。与此同时，大型亚洲贸易平台正在欧盟发展仓储设施：商品完成海关清关后，从此类仓库发给买家的寄送物将不适用新费用。

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