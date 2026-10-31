ЄС з 1 листопада введе збір 2 євро за категорію товарів у посилці — Interia

У Європейському Союзі з 1 листопада почнуть застосовувати новий збір у розмірі 2 євро за кожну окрему тарифну категорію товарів у невеликих відправленнях із третіх країн. Він стосуватиметься посилок вартістю до 150 євро, які надсилають безпосередньо споживачам у межах дистанційної торгівлі.

Як повідомляє Interia, збір нараховуватимуть не за всю посилку, а за кожну тарифну підкатегорію товарів. Наприклад, для відправлення з одягом, електронікою та косметикою сума становитиме 6 євро. Стягнення здійснюватиме митний орган, у якому приймуть декларацію.

Реформа митних правил

У вересні Рада ЄС схвалила реформу митної системи, що передбачає запровадження єдиного для всіх держав-членів збору за малі відправлення з-за меж блоку. З липня для таких товарів уже діє мито у розмірі 3 євро за кожну товарну позицію в декларації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними Європейської комісії, у 2024 році до ЄС надійшло 4,6 млрд посилок електронної комерції вартістю до 150 євро, з яких 91% прибули з Китаю. Очільник польської Національної податкової адміністрації Марцин Лобода заявив Польському агентству преси, що після введення липневого мита кількість таких відправлень у країнах із найбільшими обсягами скоротилася майже вдвічі. У Польщі число декларацій зменшилося приблизно на 50%, а кількість товарних позицій у них — до 75%.

Митний центр даних

Нові правила є першим операційним етапом застосування нового Митного кодексу, який, за інформацією видання, набув чинності 20 вересня. Більшість його положень почнуть діяти з 21 вересня 2027 року, а повне впровадження реформи триватиме до 2034 року.

Основою нової моделі має стати EU Customs Data Hub — європейський центр митних даних. Він має дати митним органам змогу ширше аналізувати ланцюги постачання та дані, які компанії подають для оформлення товарів. Водночас великі азійські торговельні платформи розвивають склади в ЄС: відправлення, надіслані покупцям із таких складів після митного оформлення товарів, не підлягатимуть новому збору.

Читай нас у