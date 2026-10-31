W Stanach Zjednoczonych co najmniej 51 muzułmańskich Amerykanów kandyduje na stanowiska federalne, stanowe i lokalne w wyborach połówkowych wyznaczonych na 3 listopada. Jak podaje Dawn, Muslim Network TV zidentyfikowała kandydatów w około 23 stanach. Wśród nich jest jeden kandydat do Senatu, 10 kandydatów do Kongresu oraz dziesiątki osób ubiegających się o stanowiska stanowe i lokalne.

Jest to udokumentowane minimum, a nie pełna ogólnokrajowa lista. Kandydaci ubiegają się o stanowiska wpływające na kwestie edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, zatrudnienia, bezpieczeństwa publicznego i praw obywatelskich.

Wyścig o miejsce w Senacie

Jednym z najważniejszych jest wyścig o miejsce w Senacie z Michigan, gdzie demokrata Abdul El-Sayed stara się zostać pierwszym muzułmaninem wybranym do wyższej izby Kongresu USA. We wrześniu poparła go zastępczyni gubernatora Wirginii Ghazala Hashmi — pierwsza muzułmanka wybrana na urząd ogólnostanowy w USA.

Podczas wiecu w Michigan 25 października prezydent USA Donald Trump nazwał El-Sayeda dżihadystą i członkiem Bractwa Muzułmańskiego, a także oświadczył, że nie powinien zostać dopuszczony do Senatu. El-Sayed zaprzeczył jakimkolwiek związkom z organizacją; w artykule zaznaczono, że nie znaleziono dowodów jego członkostwa w niej.

Kongresmenka z Minnesoty Ilhan Omar, która również ubiega się o reelekcję, spotkała się z podobnymi atakami ze strony Trumpa, który podawał w wątpliwość jej patriotyzm i wracał do twierdzeń dotyczących jej historii imigracyjnej. Omar nazwała działania administracji politycznym zastraszaniem.

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Gaza i Iran w kampanii wyborczej

Wojna w Gazie stała się jednym z głównych tematów kampanii. Część muzułmańskich i arabsko-amerykańskich wyborców domaga się, aby Waszyngton ponownie rozważył wsparcie wojskowe dla Izraela. El-Sayed nazwał działania Izraela w Gazie ludobójstwem i wezwał do zakończenia amerykańskiej pomocy wojskowej, a także sprzeciwił się finansowaniu zagranicznych armii, w tym Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kongresmenka z Michigan Rashida Tlaib, która również stara się o reelekcję, domaga się pełnego embarga na dostawy broni do Izraela. Oświadczyła, że amerykańskie wsparcie wojskowe przyczyniło się do nadużyć wobec Palestyńczyków.

Dyskusję nasiliła wojna z Iranem: według publikacji amerykańskie i izraelskie uderzenia na Iran rozpoczęły się 28 lutego 2026 roku, po czym Iran przeprowadził uderzenia odwetowe. 28 października Associated Press podała, że amerykańscy urzędnicy ostrzegli kraje Bliskiego Wschodu i regionalnych sojuszników przed możliwymi nowymi amerykańskimi uderzeniami po wyborach oraz prawdopodobną odpowiedzią Iranu.

Wyniki głosowania zdecydują o kontroli nad Izbą Reprezentantów i wpłyną na układ sił w Senacie, w tym na nadzór Kongresu i finansowanie programów wojskowych.

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