В США как минимум 51 американский мусульманин баллотируется на должности федерального, штатного и местного уровней на промежуточных выборах, назначенных на 3 ноября. Как сообщает Dawn, Muslim Network TV выявила кандидатов примерно в 23 штатах. Среди них один претендент на место в Сенате, 10 кандидатов в Конгресс и десятки претендентов на должности штатного и местного уровня.

Это документально подтвержденный минимум, а не полный общенациональный список. Кандидаты борются за должности, влияющие на вопросы образования, здравоохранения, жилья, занятости, общественной безопасности и гражданских прав.

Гонка за место в Сенате

Одними из наиболее заметных являются выборы в Сенат от штата Мичиган, где демократ Абдул Эль-Сайед стремится стать первым мусульманином, избранным в верхнюю палату Конгресса США. В сентябре его поддержала вице-губернатор Вирджинии Газала Хашми — первая мусульманка, избранная на общештатную должность в США.

Во время митинга в Мичигане 25 октября президент США Дональд Трамп назвал Эль-Сайеда джихадистом и членом «Братьев-мусульман», а также заявил, что его не следует допускать в Сенат. Эль-Сайед отрицал любую связь с организацией; в материале отмечается, что доказательств его членства в ней не обнаружили.

Конгрессвумен от Миннесоты Ильхан Омар, которая также переизбирается, подвергалась похожим нападкам со стороны Трампа, который ставил под сомнение ее патриотизм и возвращался к утверждениям относительно ее иммиграционной истории. Омар назвала действия администрации политическим запугиванием.

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Газа и Иран в избирательной кампании

Война в Газе стала одной из главных тем кампаний. Часть мусульманских и арабо-американских избирателей требует от Вашингтона пересмотреть военную поддержку Израиля. Эль-Сайед назвал действия Израиля в Газе геноцидом и призвал прекратить военную помощь США, а также выступил против финансирования иностранных армий, в том числе Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Конгрессвумен от Мичигана Рашида Тлаиб, которая тоже добивается переизбрания, требует полного эмбарго на поставки оружия Израилю. Она заявила, что американская военная поддержка способствовала злоупотреблениям в отношении палестинцев.

Дискуссию усилила война с Ираном: по данным издания, удары США и Израиля по Ирану начались 28 февраля 2026 года, после чего Иран нанес ответные удары. 28 октября Associated Press сообщило, что официальные лица США предупредили страны Ближнего Востока и региональных союзников о возможных новых американских ударах после выборов и вероятном ответе Ирана.

Результаты голосования определят контроль над Палатой представителей и повлияют на баланс сил в Сенате, в том числе на надзор Конгресса и финансирование военных программ.

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