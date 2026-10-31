В США компании отказываются покупать российский дизель, несмотря на скидки, из-за опасений санкций

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские компании принять партии российского дизельного топлива, которые уже следуют через Атлантический океан. Однако бизнес не спешит соглашаться даже на значительные скидки, опасаясь юридических последствий и репутационных потерь.

По информации издания, представители администрации Трампа в частном порядке обращаются к американским компаниям с призывами принять российские грузы.

К убеждению потенциальных покупателей присоединились также представители Москвы. Бизнесу предлагают существенные скидки, однако коммерческие выгоды не убеждают компании.

Один из отраслевых аналитиков рассказал журналистам, что владельцы топлива пытались найти покупателей в течение нескольких недель. Однако американские компании не проявили интереса. Несколько собеседников издания подтвердили, что на момент погрузки дизельного топлива на танкеры ни один американский покупатель не был окончательно согласован.

Аналитики объясняют осторожность предпринимателей несколькими факторами:

риском юридической ответственности за операции с российскими энергоносителями;

возможными расследованиями со стороны Конгресса США;

репутационными потерями из-за сотрудничества с российскими поставщиками;

неопределенностью относительно того, сохранится ли разрешение на такие операции после смены администрации в Вашингтоне.

Один из представителей энергетического рынка отметил, что компании не хотят оказаться втянутыми в длительные судебные споры и будущие парламентские расследования.

Ситуация осложняется противоречиями между решениями администрации президента и позицией части американских законодателей.

9 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135. Документ временно разрешил операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения. Разрешение действует до 7 апреля 2027 года.

В то же время демократы в Конгрессе считают, что администрация не может одним решением отменить ограничения, закрепленные отдельным законом. Речь идет о запрете на импорт российских нефтепродуктов, который США ввели в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Министерстве финансов США в ответ на запрос The Washington Sun заявили, что генеральная лицензия соответствует решениям, которые ведомство принимало ранее. Там заверили, что соблюдают действующее законодательство и нормативные акты.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь обратился к судоходным компаниям с требованием развернуть танкеры. Он предупредил, что участники операций могут столкнуться с юридическими последствиями, даже если нынешняя администрация не будет препятствовать поставкам.

Один из наиболее показательных примеров — танкер под мальтийским флагом Agioi Fanendes. Судно загрузило около 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в балтийском порту Приморск 22 октября.

Изначально в системах отслеживания пунктом назначения судна значился порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, а ориентировочной датой прибытия было 7 ноября.

Впоследствии в открытых данных о движении судов пункт назначения изменился на «по указанию» (for orders). Это свидетельствует о том, что окончательный порт разгрузки пока не определен. По данным The Washington Sun, американские чиновники и отраслевые аналитики предполагают, что часть грузов может быть перенаправлена в Бразилию.

Эта страна уже длительное время остается одним из крупнейших покупателей российского дизельного топлива. После введения западных санкций в 2022 году Бразилия сохранила закупки российских нефтепродуктов. О возобновлении поставок в эту страну после договоренностей между Москвой и Вашингтоном ранее сообщало агентство Reuters.

По оценке Associated Press, груз танкера Agioi Fanendes составляет примерно 7% суточного потребления дизельного топлива в США. Несмотря на такой объем, аналитики сомневаются, что российские поставки существенно повлияют на американские цены.

Дополнительное давление на потенциальных покупателей оказывают власти штатов. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл заявила, что изучает возможности не допустить разгрузки российского дизельного топлива в портах штата.

Она назвала договоренности Трампа с Путиным незаконными и обвинила американского президента в том, что он помогает наполнять российский бюджет за счет американских потребителей и Украины.

Американские демократы также обратились к портам, банкам и энергетическим компаниям с предупреждениями о возможных последствиях участия в операциях с российским топливом. Законодатели требуют хранить документы об этих поставках для возможных будущих расследований.

Для администрации Трампа ситуация становится испытанием для договоренностей с Москвой. Даже временное ослабление санкций не гарантировало, что американский частный сектор согласится работать с российским топливом.

Об этом сообщает издание The Washington Sun.

Напомним, демократы в Конгрессе США готовятся опротестовать договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Пока первый танкер с топливом находится в пути к американскому побережью, законодатели требуют от банков и портовых администраций сохранить все документы по сделке для дальнейшего расследования. Против дизельного соглашения выступил и ряд республиканцев, в частности сенатор Митч Макконнелл, который резко раскритиковал Трампа за «потакание российскому агрессору и автократу».

28 октября 2026 года украинские сети АЗС изменили цены на топливо, в частности подорожали дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,86 грн за литр.

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