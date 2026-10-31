美国总统唐纳德·特朗普的政府正试图说服美国企业接收一批已启程横渡大西洋的俄罗斯柴油。 然而，企业即使面对大幅折扣也并不急于接受，担心会面临法律后果和声誉受损。

据该媒体报道，特朗普政府的代表正私下联系美国企业，呼吁其接收俄罗斯货物。

莫斯科方面也加入了说服潜在买家的行列。虽然向企业提供了大幅折扣，但商业利益并未打动这些公司。

一位行业分析师向记者透露，燃料所有者已尝试寻找买家数周之久。然而，美国公司并未表现出兴趣。 该媒体的几位受访者证实，在柴油装入油轮时，尚未有任何美国买家最终确认交易。

分析师将企业家的谨慎态度归因于以下几个因素：

因涉及俄罗斯能源交易而可能承担的法律责任风险；

可能面临美国国会的调查；

因与俄罗斯供应商合作而导致的声誉损失；

华盛顿政府更迭后，此类交易许可能否维持尚不明确。

一位能源市场代表指出，企业不愿卷入旷日持久的法律纠纷和未来的国会调查。

总统行政当局的决策与部分美国立法者的立场之间存在分歧，使局势更加复杂。

10月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）颁布了第135号通用许可证。 该文件暂时允许与销售、运输、卸货及进口俄罗斯产柴油相关的交易。该许可有效期至2027年4月7日。

与此同时，国会中的民主党人认为，政府不能仅凭一项决定就废除由单项法律确立的限制。 此处所指的是美国在2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后实施的俄罗斯石油产品进口禁令。

美国财政部在回应《华盛顿太阳报》的询问时表示，该通用许可证符合该部门此前做出的决定。财政部方面保证，其行为符合现行法律法规。

民主党参议员理查德·布卢门撒尔已致函航运公司，要求其调转油轮航向。他警告称，即使现任政府不会阻碍供应，参与相关运输的各方仍可能面临法律后果。

最具代表性的例子之一是悬挂马耳他国旗的油轮“Agioi Fanendes”号。该船于10月22日在波罗的海的普里莫尔斯克港装载了约4万吨俄罗斯柴油。

起初，在船舶追踪系统中，该船的预定目的地显示为纽约-新泽西港，预计抵达日期为11月7日。

随后，在公开的船舶航行数据中，目的地变更为“按指令”（for orders）。这表明最终的卸货港尚未确定。 据《华盛顿太阳报》报道，美国官员和行业分析师推测，部分货物可能会被转运至巴西。

该国长期以来一直是俄罗斯柴油燃料的最大买家之一。 自2022年西方实施制裁以来，巴西一直维持着从俄罗斯采购石油产品的规模。此前，路透社曾报道，在莫斯科与华盛顿达成协议后，对巴西的供应已恢复。

据美联社估算，“Agioi Fanendes”号油轮的货量约占美国每日柴油消耗量的7%。尽管数量可观，但分析师们怀疑俄罗斯的供应能否对美国油价产生实质性影响。

各州政府也对潜在买家施加了额外压力。新泽西州州长米基·谢里尔表示，正在研究如何阻止俄罗斯柴油在该州港口卸货。

她称特朗普与普京达成的协议是非法的，并指责美国总统以美国消费者和乌克兰的利益为代价，助长了俄罗斯财政收入。

美国民主党人也向各港口、银行和能源公司发出警告，提醒其参与俄罗斯燃料交易可能带来的后果。立法者要求保留有关这些供应的文件，以备未来可能进行的调查。

对于特朗普政府而言，这一局面正成为对与莫斯科达成的协议的一次考验。即便是暂时放宽制裁，也无法保证美国私营部门会同意与俄罗斯燃料开展业务。

《华盛顿太阳报》报道了这一消息。

需要指出的是，美国国会中的民主党人正准备对唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京之间关于供应俄罗斯柴油的协议提出异议。 目前，第一艘载有燃油的油轮正驶往美国海岸，立法者要求银行和港口管理局保留该协议的所有文件，以备后续调查之用。 一些共和党人也对这项柴油协议表示反对，特别是参议员米奇·麦康奈尔，他严厉批评特朗普“纵容俄罗斯侵略者和独裁者”。

2026年10月28日，乌克兰加油站连锁网络调整了燃油价格，其中柴油和汽车用液化石油气价格均有所上涨。 上述加油站网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为每升104.86格里夫纳。

关注我们在