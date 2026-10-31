Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje przekonać amerykańskie firmy do przyjęcia dostaw rosyjskiego oleju napędowego, które już są w drodze przez Ocean Atlantycki. Jednak przedsiębiorcy nie spieszą się z wyrażeniem zgody nawet na znaczne rabaty, obawiając się konsekwencji prawnych i utraty reputacji.

Według informacji podanych przez gazetę przedstawiciele administracji Trumpa prywatnie zwracają się do amerykańskich firm z apelem o przyjęcie rosyjskich ładunków.

Do przekonywania potencjalnych nabywców dołączyli również przedstawiciele Moskwy. Biznesowi oferuje się znaczne rabaty, jednak korzyści handlowe nie przekonują firm.

Jeden z analityków branżowych powiedział dziennikarzom, że właściciele paliwa próbowali znaleźć nabywców przez kilka tygodni. Jednak amerykańskie firmy nie wykazały zainteresowania. Kilku rozmówców gazety potwierdziło, że w momencie załadunku oleju napędowego na tankowce żaden amerykański nabywca nie został ostatecznie zatwierdzony.

Analitycy tłumaczą ostrożność przedsiębiorców kilkoma czynnikami:

ryzykiem odpowiedzialności prawnej za transakcje dotyczące rosyjskich surowców energetycznych;

ewentualnymi dochodzeniami ze strony Kongresu USA;

utratą reputacji w wyniku współpracy z rosyjskimi dostawcami;

niepewnością co do tego, czy zezwolenie na takie transakcje zostanie utrzymane po zmianie administracji w Waszyngtonie.

Jeden z przedstawicieli rynku energetycznego zauważył, że firmy nie chcą zostać wciągnięte w długotrwałe spory sądowe i przyszłe dochodzenia parlamentarne.

Sytuację komplikują sprzeczności między decyzjami administracji prezydenta a stanowiskiem części amerykańskich ustawodawców.

9 października Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Ministerstwie Finansów USA wydało licencję ogólną nr 135. Dokument ten tymczasowo zezwolił na operacje związane ze sprzedażą, dostawą, rozładunkiem i importem oleju napędowego pochodzenia rosyjskiego. Zezwolenie obowiązuje do 7 kwietnia 2027 roku.

Jednocześnie demokraci w Kongresie uważają, że administracja nie może jedną decyzją znieść ograniczeń ustanowionych odrębną ustawą. Chodzi o zakaz importu rosyjskich produktów naftowych, który Stany Zjednoczone wprowadziły w 2022 roku po pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W odpowiedzi na zapytanie gazety „The Washington Sun” Departament Skarbu USA oświadczył, że licencja ogólna jest zgodna z decyzjami, które departament podejmował wcześniej. Zapewniono tam, że przestrzega się obowiązujących przepisów i regulacji.

Demokratyczny senator Richard Blumenthal zwrócił się do przedsiębiorstw żeglugowych z żądaniem zawrócenia tankowców. Ostrzegł, że uczestnicy tych operacji mogą ponieść konsekwencje prawne, nawet jeśli obecna administracja nie będzie utrudniać dostaw.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów jest tankowiec pływający pod banderą maltańską „Agioi Fanendes”. Statek ten załadował około 40 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego w bałtyckim porcie Primorsk 22 października.

Początkowo w systemach śledzenia jako port docelowy statku figurował port w Nowym Jorku i New Jersey, a orientacyjną datą przybycia był 7 listopada.

Później w publicznie dostępnych danych dotyczących ruchu statków miejsce przeznaczenia zmieniono na „zgodnie z poleceniem” (for orders). Świadczy to o tym, że ostateczny port wyładunku nie został jeszcze określony. Według danych The Washington Sun amerykańscy urzędnicy i analitycy branżowi przypuszczają, że część ładunku może zostać przekierowana do Brazylii.

Kraj ten od dłuższego czasu pozostaje jednym z największych nabywców rosyjskiego oleju napędowego. Po wprowadzeniu zachodnich sankcji w 2022 roku Brazylia utrzymała zakupy rosyjskich produktów naftowych. O wznowieniu dostaw do tego kraju po porozumieniu między Moskwą a Waszyngtonem informowała wcześniej agencja Reuters.

Według szacunków Associated Press ładunek tankowca „Agioi Fanendes” stanowi około 7% dziennego zużycia oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych. Pomimo takiej wielkości analitycy wątpią, by rosyjskie dostawy miały znaczący wpływ na amerykańskie ceny.

Dodatkową presję na potencjalnych nabywców wywierają władze stanowe. Gubernator stanu New Jersey, Miki Sherrill, oświadczyła, że bada możliwości uniemożliwienia rozładunku rosyjskiego oleju napędowego w portach tego stanu.

Nazwała porozumienia Trumpa z Putinem niezgodnymi z prawem i oskarżyła amerykańskiego prezydenta o to, że pomaga napełniać rosyjski budżet kosztem amerykańskich konsumentów i Ukrainy.

Amerykańscy demokraci zwrócili się również do portów, banków i przedsiębiorstw energetycznych z ostrzeżeniami o możliwych konsekwencjach udziału w transakcjach dotyczących rosyjskiego paliwa. Ustawodawcy domagają się przechowywania dokumentacji dotyczącej tych dostaw na potrzeby ewentualnych przyszłych dochodzeń.

Dla administracji Trumpa sytuacja ta stanowi sprawdzian dla porozumień z Moskwą. Nawet tymczasowe złagodzenie sankcji nie gwarantowało, że amerykański sektor prywatny zgodzi się na współpracę w zakresie rosyjskiego paliwa.

Informuje o tym gazeta „The Washington Sun”.

Przypomnijmy, że demokraci w Kongresie USA przygotowują się do zakwestionowania porozumienia między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Podczas gdy pierwszy tankowiec z paliwem jest w drodze do wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ustawodawcy domagają się od banków i administracji portowych zachowania wszystkich dokumentów dotyczących umowy na potrzeby dalszego dochodzenia. Przeciwko umowie dotyczącej oleju napędowego opowiedziało się również wielu republikanów, w szczególności senator Mitch McConnell, który ostro skrytykował Trumpa za „ustępstwa wobec rosyjskiego agresora i autokraty”.

28 października 2026 r. ukraińskie sieci stacji benzynowych zmieniły ceny paliw; w szczególności podrożały olej napędowy i autogaz. Średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego – 104,86 UAH za litr.

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