На встрече министров иностранных дел G20 в Атланте министр иностранных дел России — государства-агрессора — Сергей Лавров оскорбил главу МИД Германии Йоханна Вадефуля, сообщает Der Spiegel.

Жесткая позиция Лаврова

Издание характеризует поведение Лаврова во время мероприятия как жесткое. По его описанию, российский министр выбрал Вадефуля объектом своих нападок.

В заголовке Der Spiegel также отмечается, что Марко Рубио демонстрировал благожелательное отношение к Лаврову.

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Позиция Москвы

В то же время, по данным издания, Москва не отвечает взаимностью на курс президента США Дональда Трампа на сближение.

В подписи к фотографии Лаврова в Атланте использовано выражение о дипломатии семейного фото.

Материал Der Spiegel был опубликован 31 октября 2026 года. Репортаж из Атланты подготовил корреспондент Кристоф Шульт.

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