Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, reprezentujący państwo-agresora, obraził szefa niemieckiego MSZ Johanna Wadephula, poinformował Der Spiegel.

Twarde stanowisko Ławrowa

Wydanie określa zachowanie Ławrowa podczas wydarzenia jako twarde. Według jego opisu rosyjski minister wybrał Wadephula na cel swoich ataków.

W nagłówku Der Spiegel zaznaczono również, że Marco Rubio okazywał Ławrowowi przychylne nastawienie.

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Stanowisko Moskwy

Jednocześnie, według danych publikacji, Moskwa nie odwzajemnia kursu prezydenta USA Donalda Trumpa na zbliżenie.

W podpisie pod zdjęciem Ławrowa w Atlancie użyto określenia „dyplomacja rodzinnego zdjęcia”.

Materiał Der Spiegel opublikowano 31 października 2026 roku. Reportaż z Atlanty przygotował korespondent Christoph Schult.

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