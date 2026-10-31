W Stanach Zjednoczonych sekretarz stanu Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Brazylii Mauro Vieira uzgodnili, że odbędą spotkanie w najbliższych tygodniach. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Bloomberg News.

Kontakt w Atlancie

Według Bloomberga Rubio i Vieira krótko rozmawiali osobiście w piątek na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Dwudziestu w Atlancie. Rubio reprezentował Stany Zjednoczone, a Vieira — Brazylię. Agencja powołała się na osoby zaznajomione ze sprawą.

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Spotkanie przed szczytem G20

Bloomberg podał, że Rubio i Vieira uzgodnili ponowne spotkanie przed szczytem G20, który ma odbyć się w grudniu w Miami. Uzgodnienie to dotyczy odrębnego kontaktu po ich krótkiej rozmowie w Atlancie.

W materiale nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących formatu ani dokładnych dat przyszłych spotkań. Jerusalem Post opublikował tę informację jako rozwijający się materiał.

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