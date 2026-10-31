В США государственный секретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра договорились провести встречу в ближайшие недели. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Bloomberg News.

Контакт в Атланте

По данным Bloomberg, в пятницу Рубио и Виейра кратко пообщались лично на полях встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Атланте. Рубио представлял США, а Виейра — Бразилию. Агентство сослалось на людей, осведомлённых о ситуации.

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Встреча до саммита G20

Bloomberg сообщило, что Рубио и Виейра договорились вновь встретиться до саммита G20, который должен состояться в декабре в Майами. Эта договорённость касается отдельного контакта после их краткого разговора в Атланте.

Дополнительные подробности о формате и точных датах будущих встреч в сообщении не приводятся. Jerusalem Post опубликовала эту информацию как развивающийся материал.

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