Правительство Великобритании рассматривает ужесточение правил продажи и использования фейерверков после завершения консультаций об их шумности и доступности. Среди предложений — разрешить покупать более громкие изделия только профессиональным пользователям, расширить перечень фейерверков, запрещенных к общей продаже, а также снизить допустимый уровень шума для потребительской продукции со 120 до 110 децибел. Как сообщает The Guardian, министры отвергли полный запрет на покупку фейерверков населением.

Защита животных и предотвращение пожаров

Инициативу поддерживают защитники животных, ветеринары и Национальный союз фермеров. В Королевском обществе предотвращения жестокого обращения с животными заявили, что громкие любительские фейерверки вызывают у домашних животных, дикой природы и сельскохозяйственных животных стресс, испуг и травмы. Организация получила более 51 тысячи ответов от сторонников, присоединившихся к ее кампании в поддержку изменений.

Президент Британской ветеринарной ассоциации Гвен Рис отметила, что более низкие лимиты шума могут уменьшить одну из главных причин стресса животных, однако более тихие фейерверки не решают проблему полностью. По ее словам, животных также могут пугать вспышки и непредсказуемое время запуска, поэтому необходимы более четкая маркировка, более ответственное использование и усиленный контроль продаж.

Национальный союз фермеров также ссылается на риск пожаров при частных запусках. Один из его членов сообщил о потере около четырех акров пшеницы после того, как фейерверк упал на поле во время сбора урожая.

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Реакция отрасли и дальнейшие шаги

Правительство заявило, что внесет изменения в правила, касающиеся пиротехники и фейерверков, после анализа ответов на консультацию, как только это позволит парламентский график. После изменения законодательства предусмотрен шестимесячный переходный период.

Британская ассоциация фейерверков выступает против ограничений. Там подчеркивают, что запуск фейерверков в общественных местах или после часа ночи уже является незаконным, а изъятие из продажи значительного количества легальных регулируемых товаров может подтолкнуть людей к покупке продукции на нелегальном рынке.

В Шотландии уже ввели зоны контроля фейерверков, где их использование запрещено, однако благотворительная организация Redwings Horse Sanctuary считает, что такие зоны могут переносить запуск пиротехники на прилегающие территории. В Нидерландах в августе вступил в силу общенациональный запрет на большинство потребительских фейерверков, а Чехия также ужесточила соответствующие правила.

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