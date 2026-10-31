Rząd Wielkiej Brytanii rozważa zaostrzenie zasad sprzedaży i używania fajerwerków po zakończeniu konsultacji dotyczących ich hałaśliwości i dostępności. Wśród propozycji jest umożliwienie zakupu głośniejszych produktów wyłącznie profesjonalnym użytkownikom, rozszerzenie listy fajerwerków zakazanych w sprzedaży powszechnej oraz obniżenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla produktów konsumenckich ze 120 do 110 decybeli. Jak podaje The Guardian, ministrowie odrzucili całkowity zakaz kupowania fajerwerków przez społeczeństwo.

Ochrona zwierząt i zapobieganie pożarom

Inicjatywę popierają obrońcy zwierząt, weterynarze oraz Krajowy Związek Rolników. Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt oświadczyło, że głośne amatorskie fajerwerki powodują stres, strach i obrażenia u zwierząt domowych, dzikiej przyrody i zwierząt gospodarskich. Organizacja otrzymała ponad 51 tysięcy odpowiedzi od zwolenników, którzy przyłączyli się do jej kampanii na rzecz zmian.

Prezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego Gwen Rees zaznaczyła, że niższe limity hałasu mogą ograniczyć jedną z głównych przyczyn stresu zwierząt, jednak cichsze fajerwerki nie rozwiązują problemu całkowicie. Według niej zwierzęta mogą być również przerażone błyskami i nieprzewidywalnym czasem odpalania, dlatego potrzebne są wyraźniejsze oznakowanie, bardziej odpowiedzialne używanie i zaostrzona kontrola sprzedaży.

Krajowy Związek Rolników wskazuje również na ryzyko pożarów podczas prywatnych pokazów. Jeden z jego członków poinformował o utracie około czterech akrów pszenicy po tym, jak fajerwerk spadł na pole podczas żniw.

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Reakcja branży i kolejne kroki

Rząd oświadczył, że wprowadzi zmiany do przepisów dotyczących pirotechniki i fajerwerków po przeanalizowaniu odpowiedzi z konsultacji, gdy tylko pozwoli na to harmonogram parlamentu. Po zmianie przepisów przewidziano sześciomiesięczny okres przejściowy.

Brytyjskie Stowarzyszenie Fajerwerków sprzeciwia się ograniczeniom. Podkreśla, że odpalanie fajerwerków w miejscach publicznych lub po godzinie pierwszej w nocy jest już nielegalne, a wycofanie ze sprzedaży znacznej liczby legalnych, regulowanych produktów może skłonić ludzi do kupowania produktów na nielegalnym rynku.

W Szkocji wprowadzono już strefy kontroli fajerwerków, gdzie ich używanie jest zakazane, jednak organizacja charytatywna Redwings Horse Sanctuary uważa, że takie strefy mogą przenosić używanie pirotechniki na sąsiednie obszary. W Holandii w sierpniu weszła w życie ogólnokrajowa prohibicja większości konsumenckich fajerwerków, a Czechy również zaostrzyły odpowiednie przepisy.

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