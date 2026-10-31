У Британії можуть обмежити продаж гучних феєрверків — The Guardian

Уряд Великої Британії розглядає посилення правил продажу та використання феєрверків після завершення консультацій щодо їхньої шумності й доступності. Серед пропозицій — дозволити купувати гучніші вироби лише професійним користувачам, розширити перелік феєрверків, заборонених для загального продажу, а також знизити допустимий рівень шуму для споживчої продукції зі 120 до 110 децибелів. Як повідомляє The Guardian, повну заборону на купівлю феєрверків для населення міністри відкинули.

Захист тварин і запобігання пожежам

Ініціативу підтримують зоозахисники, ветеринари та Національна спілка фермерів. У Королівському товаристві запобігання жорстокому поводженню з тваринами заявили, що гучні аматорські феєрверки спричиняють домашнім тваринам, дикій природі та худобі стрес, переляк і травми. Організація отримала понад 51 тисячу відповідей від прихильників, які долучилися до її кампанії на підтримку змін.

Президентка Британської ветеринарної асоціації Ґвен Ріс зазначила, що нижчі ліміти шуму можуть зменшити одну з головних причин стресу тварин, однак тихіші феєрверки не розв’язують проблему повністю. За її словами, тварин також можуть лякати спалахи та непередбачуваний час запуску, тому потрібні чіткіше маркування, відповідальніше використання й посилений контроль продажу.

Національна спілка фермерів також посилається на ризик пожеж під час приватних запусків. Один із її членів повідомив про втрату близько чотирьох акрів пшениці після того, як феєрверк упав на поле під час жнив.

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Реакція галузі та подальші кроки

Уряд заявив, що внесе зміни до правил щодо піротехніки та феєрверків після аналізу відповідей на консультацію, щойно це дозволить парламентський графік. Після зміни законодавства передбачають шестимісячний перехідний період.

Британська асоціація феєрверків заперечує проти обмежень. Там наголошують, що запуск феєрверків у громадських місцях або після першої години ночі вже є незаконним, а вилучення значної кількості легальних регульованих товарів із продажу може підштовхнути людей до придбання продукції на нелегальному ринку.

У Шотландії вже запровадили зони контролю феєрверків, де їх використання заборонене, проте благодійна організація Redwings Horse Sanctuary вважає, що такі зони можуть переносити запуск піротехніки на прилеглі території. У Нідерландах у серпні набула чинності загальнонаціональна заборона на більшість споживчих феєрверків, а Чехія також посилила відповідні правила.

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