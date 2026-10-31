英国或限制销售高噪声烟花——《卫报》

英国政府在结束有关烟花噪声和可获得性的咨询后，正考虑收紧烟花销售和使用规定。提案包括仅允许专业使用者购买噪声更大的产品、扩大禁止面向公众销售的烟花清单，以及将消费类产品允许的噪声上限从120分贝降至110分贝。正如《卫报》报道，大臣们否决了全面禁止公众购买烟花的方案。

保护动物与预防火灾

这项倡议得到动物保护人士、兽医和全国农民联盟的支持。皇家防止虐待动物协会表示，响亮的业余烟花会给宠物、野生动物和家畜带来压力、惊吓和伤害。该组织收到了超过5.1万份支持者的回复，他们参与了支持改革的宣传活动。

英国兽医协会主席格温·里斯指出，更低的噪声限制可以减少动物压力的一个主要原因，但更安静的烟花并不能完全解决问题。她表示，闪光和不可预测的燃放时间也会吓到动物，因此需要更清晰的标识、更负责任的使用方式以及更严格的销售管控。

全国农民联盟还提及私人燃放时发生火灾的风险。其一名成员称，一枚烟花在收获期间落入田地后，约四英亩小麦受损。

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行业反应与后续步骤

政府表示，将在分析咨询回复后、议会日程允许时，修改有关烟火制品和烟花的规定。法律修改后将设立六个月的过渡期。

英国烟花协会反对这些限制。该协会强调，在公共场所或凌晨1点后燃放烟花已属违法，而将大量合法且受监管的产品撤出销售，可能会促使人们在非法市场购买产品。

苏格兰已设立禁止使用烟花的烟花管制区，但慈善机构红翼马匹保护区认为，这类区域可能会将烟火制品燃放转移至邻近地区。荷兰于8月实施了针对大多数消费类烟花的全国性禁令，捷克也收紧了相关规定。

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