В Польше прокуратура изменила обвинения, предъявленные 31-летнему Игорю М., по делу о нападении на территории аббатства сестёр-бенедиктинок в Ярославе. Мужчину подозревают в убийстве священника Станислава Збойновича и четырёх покушениях на убийство других людей.

Отдельные обвинения по каждому нападению

По данным Interia, следователи решили рассматривать каждый эпизод нападения 24 сентября отдельно. Помимо обвинения в убийстве священника Станислава Збойновича, Игорю М. предъявили четыре обвинения в покушении на убийство священников Марека Пеньковского и Адриана Мантыкевича, а также Кшиштофа Г. и Евы С.

Во время повторного допроса в психиатрической больнице гражданин Украины полностью признал предъявленные ему обвинения, однако отказался давать дальнейшие пояснения. Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тачух-Курасевич сообщила Radio Eska, что он лишь заявил, что очень сожалеет о произошедшем.

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Проверка вменяемости

Суд избрал для 31-летнего мужчины меру пресечения в виде ареста на три месяца. Он находится в отделении судебной психиатрии с повышенным уровнем безопасности, где эксперты должны установить, был ли он вменяем в момент нападения.

Исследования крови, по информации издания, не выявили в его организме алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. Прокуратура также направила в Украину запрос о международной правовой помощи, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Большинство свидетелей уже допросили. Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

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