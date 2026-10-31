W Polsce prokuratura zmieniła zarzuty postawione 31-letniemu Igorowi M. w sprawie ataku na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza oraz o cztery usiłowania zabójstwa innych osób.

Odrębne zarzuty za każdy atak

Według Interii, śledczy zdecydowali się rozpatrywać każdy epizod ataku z 24 września osobno. Oprócz zarzutu zabójstwa księdza Stanisława Zbojnowicza Igorowi M. postawiono cztery zarzuty usiłowania zabójstwa księży Marka Pieńkowskiego i Adriana Mantykiewicza, a także Krzysztofa G. i Ewy S.

Podczas ponownego przesłuchania w szpitalu psychiatrycznym obywatel Ukrainy w pełni przyznał się do postawionych mu zarzutów, ale odmówił składania dalszych wyjaśnień. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Tacuch-Kurasiewicz powiedziała Radiu Eska, że jedynie oświadczył, iż bardzo żałuje tego, co się stało.

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Badanie poczytalności

Sąd zastosował wobec 31-letniego mężczyzny trzymiesięczny areszt. Przebywa on na oddziale psychiatrii sądowej o podwyższonym poziomie zabezpieczenia, gdzie eksperci mają ustalić, czy był poczytalny w chwili ataku.

Badania krwi, według informacji publikacji, nie wykazały w jego organizmie alkoholu, narkotyków ani substancji psychotropowych. Prokuratura wysłała również do Ukrainy wniosek o międzynarodową pomoc prawną, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. Większość świadków została już przesłuchana. Podejrzanemu może grozić dożywotnie pozbawienie wolności.

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