Прокуратура Польщі змінила підозри у справі про напад у Ярославі — Interia

У Польщі прокуратура змінила висунуті 31-річному Ігорю М. підозри у справі про напад на території абатства сестер-бенедиктинок у Ярославі. Чоловіка підозрюють у вбивстві священника Станіслава Збойновича та чотирьох замахах на вбивство інших людей.

Окремі підозри за кожен напад

За даними Interia, слідчі вирішили розглядати кожен епізод нападу 24 вересня окремо. Крім підозри у вбивстві священника Станіслава Збойновича, Ігорю М. висунули чотири підозри у замаху на вбивство священників Марека Пєньковського й Адріана Мантикевича, а також Кшиштофа Г. та Еви С.

Під час повторного допиту в психіатричній лікарні громадянин України повністю визнав висунуті йому підозри, але відмовився давати подальші пояснення. Речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тачух-Курасевич повідомила Radio Eska, що він лише заявив, що дуже шкодує про те, що сталося.

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Перевірка осудності

Суд застосував до 31-річного чоловіка тримісячний арешт. Він перебуває у відділенні судової психіатрії з посиленим рівнем безпеки, де експерти мають встановити, чи був він осудним на момент нападу.

Дослідження крові, за інформацією видання, не виявили в його організмі алкоголю, наркотиків або психотропних речовин. Прокуратура також надіслала до України запит про міжнародну правову допомогу, щоб з'ясувати всі обставини справи. Більшість свідків уже допитали. Підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

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