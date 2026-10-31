在波兰，检方变更了针对31岁伊戈尔·M.的嫌疑指控。此案涉及发生在亚罗斯瓦夫本笃会修女修道院院区内的一起袭击事件。该男子被怀疑杀害神父斯坦尼斯瓦夫·兹博伊诺维奇，并涉嫌四起企图杀害他人的案件。

每起袭击分别指控

据Interia报道，调查人员决定分别审理9月24日袭击事件的每一个环节。除涉嫌杀害神父斯坦尼斯瓦夫·兹博伊诺维奇外，伊戈尔·M.还面临四项企图杀害神父马雷克·皮恩科夫斯基、阿德里安·曼特凯维奇以及克日什托夫·G.和埃娃·S.的嫌疑指控。

这名乌克兰公民在精神病医院接受再次讯问时，完全承认了对他的嫌疑指控，但拒绝作出进一步解释。普热梅希尔地区检察院发言人马乌戈扎塔·塔楚赫-库拉谢维奇告诉Radio Eska，他只表示自己对所发生的事情深感后悔。

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鉴定刑事责任能力

法院对这名31岁男子采取了为期三个月的羁押措施。他被关押在一个安全级别更高的司法精神病科，专家将在那里确定他在袭击发生时是否具有刑事责任能力。

据该媒体消息，血液检测未发现其体内有酒精、毒品或精神药物。检方还向乌克兰发出了国际司法协助请求，以查明案件的所有情况。大多数证人已被讯问。嫌疑人可能面临终身监禁。

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