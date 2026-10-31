在美国，密歇根州民主党联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德指责其前初选对手、众议员海莉·史蒂文斯试图再次挑起党内竞选的话题。史蒂文斯表示，她期待他就有关以色列的言论道歉。

埃尔-赛义德的回应

史蒂文斯批评埃尔-赛义德对一则有争议广告的回应，该广告将以色列与美国食品高价联系起来。她表示，这名候选人没有足够坚决地谴责这则广告。

埃尔-赛义德在社交平台X的一份声明中呼吁，应转而聚焦于击败共和党人迈克·罗杰斯、追究特朗普的责任，以及减少金钱对政治的影响。正如The Hill报道，支持以色列是密歇根州参议院初选的关键议题之一，而史蒂文斯从支持以色列的游说团体获得了数百万美元的支持。

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史蒂文斯的立场

初选结束后，史蒂文斯支持了埃尔-赛义德。她在接受CNN采访时确认了这一立场，同时表示，部分密歇根州选民因这则关于食品价格的广告感到被冒犯和困惑。

史蒂文斯在周五的一份声明中称，这则广告只是戏剧化地呈现了埃尔-赛义德据她所说在竞选期间多次提出的论点：据称，以色列是密歇根州缺乏学校、医疗保健和儿童照护资金的原因。她表示，她也期待这名候选人就这些说法道歉。

史蒂文斯还表示，她已同意与埃尔-赛义德及众议员吉姆·克莱伯恩一同参加底特律周日的教堂礼拜。The Hill联系了两名政治人物，以确认这次共同露面是否会按计划举行。

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