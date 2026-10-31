В США кандидат от Демократической партии на выборах в Сенат от Мичигана Абдул Эль-Сайед обвинил свою бывшую соперницу на праймериз, конгрессвумен Хейли Стивенс, в попытке вновь поднять тему внутрипартийной гонки. Стивенс заявила, что ожидает от него извинений за высказывания об Израиле.

Реакция Эль-Сайеда

Стивенс раскритиковала Эль-Сайеда за реакцию на спорную рекламу, связывавшую Израиль с высокими ценами на продукты питания в Соединенных Штатах. По ее словам, кандидат недостаточно решительно осудил этот ролик.

В заявлении в социальной сети X Эль-Сайед призвал вместо этого сосредоточиться на победе над республиканцем Майком Роджерсом, привлечении Трампа к ответственности и уменьшении влияния денег в политике. Как сообщает The Hill, поддержка Израиля была одной из ключевых тем сенатских праймериз в Мичигане, а Стивенс получила миллионы долларов поддержки от лоббистских групп, выступающих в поддержку Израиля.

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Позиция Стивенс

После праймериз Стивенс поддержала Эль-Сайеда. В интервью CNN она подтвердила эту позицию, одновременно заявив, что часть избирателей Мичигана чувствует себя оскорбленной и озадаченной рекламой о ценах на продукты.

В пятничном заявлении Стивенс утверждала, что реклама лишь драматизировала аргумент, который Эль-Сайед, по ее словам, неоднократно высказывал во время кампании: будто Израиль является причиной нехватки средств в Мичигане на школы, здравоохранение и уход за детьми. Она заявила, что ожидает от кандидата извинений и за эти утверждения.

Стивенс также сообщила, что согласилась принять участие в воскресной церковной службе в Детройте вместе с Эль-Сайедом и конгрессменом Джимом Клайберном. The Hill обратилось к обоим политикам, чтобы выяснить, состоится ли совместное появление по плану.

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