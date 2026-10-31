W Stanach Zjednoczonych kandydat Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu z Michigan Abdul El-Sayed oskarżył swoją byłą rywalkę w prawyborach, kongresmenkę Haley Stevens, o próbę ponownego poruszenia kwestii wewnątrzpartyjnych zmagań. Stevens oświadczyła, że oczekuje od niego przeprosin za wypowiedzi na temat Izraela.

Reakcja El-Sayeda

Stevens skrytykowała El-Sayeda za reakcję na kontrowersyjną reklamę, która łączyła Izrael z wysokimi cenami żywności w Stanach Zjednoczonych. Jej zdaniem kandydat nie potępił tego spotu wystarczająco stanowczo.

W oświadczeniu w serwisie społecznościowym X El-Sayed wezwał natomiast do skupienia się na pokonaniu republikanina Mike’a Rogersa, pociągnięciu Trumpa do odpowiedzialności oraz ograniczeniu wpływu pieniędzy na politykę. Jak informuje The Hill, poparcie dla Izraela było jednym z kluczowych tematów prawyborów senackich w Michigan, a Stevens otrzymała miliony dolarów wsparcia od grup lobbingowych popierających Izrael.

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Stanowisko Stevens

Po prawyborach Stevens poparła El-Sayeda. W wywiadzie dla CNN potwierdziła to stanowisko, jednocześnie stwierdzając, że część wyborców w Michigan czuje się urażona i zdezorientowana reklamą dotyczącą cen żywności.

W piątkowym oświadczeniu Stevens twierdziła, że reklama jedynie wyolbrzymiała argument, który El-Sayed, według niej, wielokrotnie przedstawiał podczas kampanii: że Izrael rzekomo jest powodem braku środków w Michigan na szkoły, opiekę zdrowotną i opiekę nad dziećmi. Oświadczyła, że oczekuje od kandydata przeprosin również za te twierdzenia.

Stevens poinformowała również, że zgodziła się wziąć udział w niedzielnym nabożeństwie w Detroit wraz z El-Sayedem i kongresmenem Jimem Clyburnem. The Hill zwrócił się do obu polityków, aby ustalić, czy wspólne wystąpienie odbędzie się zgodnie z planem.

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