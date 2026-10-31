В Польше Богдан Свенчковский в субботу издал новое распоряжение для сотрудников TK. Документ устанавливает для них выходные с 3 по 6 ноября включительно. За этот период сотрудникам сохранят вознаграждение.

Оплачиваемые выходные

О решении сообщила Interia. В сообщении говорится, что выходные будут оплачиваемыми и коснутся сотрудников TK. Период освобождения от работы охватывает 3, 4, 5 и 6 ноября. За эти дни сотрудникам сохранят вознаграждение.

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Позиция по поводу другого распоряжения

Свенчковский также поставил под сомнение распоряжение Корвин-Пётровской. По данным издания, она также приостановила исполнение обязанностей сотрудниками TK. Свенчковский заявил, что её распоряжение не влечёт юридических последствий.

Таким образом, новое распоряжение Свенчковского содержит положения об оплачиваемых выходных для сотрудников TK, а также его позицию относительно юридических последствий решения Корвин-Пётровской.

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