W Polsce Bogdan Święczkowski wydał w sobotę nowe zarządzenie dla pracowników TK. Dokument ustanawia dla nich dni wolne od 3 do 6 listopada włącznie. Za ten okres pracownicy zachowają wynagrodzenie.

Płatne dni wolne

O decyzji poinformowała Interia. W publikacji podano, że dni wolne będą płatne i będą dotyczyć pracowników TK. Okres zwolnienia z pracy obejmuje 3, 4, 5 i 6 listopada. Za te dni pracownicy zachowają wynagrodzenie.

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Stanowisko wobec innego zarządzenia

Święczkowski zakwestionował również zarządzenie Korwin-Piotrowskiej. Według wydania także ona zawiesiła wykonywanie obowiązków przez pracowników TK. Święczkowski stwierdził, że jej zarządzenie nie wywołuje skutków prawnych.

Nowe zarządzenie Święczkowskiego zawiera zatem postanowienia o płatnych dniach wolnych dla pracowników TK, a także jego stanowisko w sprawie skutków prawnych decyzji Korwin-Piotrowskiej.

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