У Польщі Свєнчковський дав працівникам TK вихідні 3–6 листопада — Interia

У Польщі Богдан Свєнчковський у суботу видав нове розпорядження для працівників TK. Документ встановлює для них вихідні з 3 до 6 листопада включно. За цей період працівникам збережуть винагороду.

Оплачувані вихідні

Про рішення повідомило Interia. У повідомленні йдеться, що вихідні будуть оплачуваними та стосуватимуться працівників TK. Період звільнення від роботи охоплює 3, 4, 5 та 6 листопада. За ці дні працівникам збережуть винагороду.

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Позиція щодо іншого розпорядження

Свєнчковський також поставив під сумнів розпорядження Корвін-Пйотровської. За даними видання, вона також призупинила виконання обов’язків працівниками TK. Свєнчковський заявив, що її розпорядження не спричиняє юридичних наслідків.

Таким чином, нове розпорядження Свєнчковського містить положення про оплачувані вихідні для працівників TK, а також його позицію щодо правових наслідків рішення Корвін-Пйотровської.

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