Верховний суд США заслухає справу католицьких закладів Колорадо — Jerusalem Post

Верховний суд США у вівторок заслухає аргументи у справі католицьких організацій, які оскаржують антидискримінаційні вимоги програми державного фінансування дошкільної освіти в штаті Колорадо. Позивачі, серед яких Архієпархія Денвера, домагаються винятку з правила, що забороняє дискримінацію за сексуальною орієнтацією або гендерною ідентичністю дитини чи її батьків, повідомляє Jerusalem Post.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримала католицькі установи. Представники влади Колорадо заявляють, що дошкілля намагаються отримати право дискримінувати чотирирічних дітей та їхні сім’ї, водночас одержуючи кошти платників податків.

Умови програми Колорадо

Згідно із законом штату, з 2023 року діти в Колорадо мають право на 15 годин фінансованого державою дошкільного навчання щотижня перед вступом до дитячого садка. У програмі можуть брати участь державні та приватні, світські й релігійні заклади. Водночас усі вони повинні надавати дітям рівні можливості для зарахування незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності учнів або їхніх батьків.

За судовими документами, Архієпархія Денвера опікується 34 католицькими дошкільними закладами. Її політика передбачає зарахування лише дітей із сімей, які підтримують католицькі переконання, зокрема щодо одностатевих стосунків і гендерної ідентичності.

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Католицькі організації та одна родина з Колорадо подали позов під час розширення універсальної дошкільної програми штату. Вони стверджують, що антидискримінаційна вимога обтяжує їхнє право на вільне сповідування релігії, гарантоване Першою поправкою до Конституції США.

Суперечка про релігійні винятки

Федеральний суд у Колорадо 2024 року підтримав гарантії захисту ЛГБТ-людей у програмі. Апеляційний суд 10-го округу США в Денвері торік підтвердив це рішення, після чого позивачі звернулися до Верховного суду.

Штат наполягає, що вимога про рівні можливості є нейтральною та загальнозастосовною для всіх учасників програми, тому не порушує положення Першої поправки про свободу віросповідання. Колорадо посилається на прецедент Верховного суду 1990 року у справі Employment Division v. Smith, який допускав дію загальнозастосовних законів, навіть якщо вони обмежують релігійну свободу.

Одне з ключових питань у справі — чи дискримінував штат католицькі дошкілля, відмовивши їм у винятку з вимоги про рівні можливості, хоча програма дозволяє надавати пріоритет під час зарахування дітям із малозабезпечених сімей та дітям з інвалідністю. Групи, які підтримують Колорадо, зокрема ACLU та Americans United for Separation of Church and State, заявили, що рішення на користь позивачів могло б зобов’язати штат фінансувати заклади, чия практика суперечить його політиці рівності.

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