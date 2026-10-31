Верховный суд США во вторник заслушает аргументы по делу католических организаций, оспаривающих антидискриминационные требования программы государственного финансирования дошкольного образования в штате Колорадо. Истцы, среди которых Архиепархия Денвера, добиваются исключения из правила, запрещающего дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности ребенка либо его родителей, сообщает Jerusalem Post.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала католические учреждения. Представители властей Колорадо заявляют, что дошкольные учреждения пытаются получить право дискриминировать четырехлетних детей и их семьи, одновременно получая деньги налогоплательщиков.

Условия программы Колорадо

Согласно закону штата, с 2023 года дети в Колорадо имеют право на 15 часов финансируемого штатом дошкольного обучения в неделю перед поступлением в детский сад. В программе могут участвовать государственные и частные, светские и религиозные учреждения. При этом все они должны предоставлять детям равные возможности для зачисления независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности учащихся либо их родителей.

Согласно судебным документам, Архиепархия Денвера курирует 34 католических дошкольных учреждения. Ее политика предусматривает зачисление только детей из семей, поддерживающих католические убеждения, в том числе относительно однополых отношений и гендерной идентичности.

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Католические организации и одна семья из Колорадо подали иск во время расширения универсальной дошкольной программы штата. Они утверждают, что антидискриминационное требование обременяет их право на свободное исповедание религии, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

Спор о религиозных исключениях

Федеральный суд в Колорадо в 2024 году поддержал гарантии защиты ЛГБТ-людей в программе. Апелляционный суд США 10-го округа в Денвере в прошлом году подтвердил это решение, после чего истцы обратились в Верховный суд.

Штат настаивает, что требование о равных возможностях является нейтральным и общеобязательным для всех участников программы, поэтому не нарушает положение Первой поправки о свободе вероисповедания. Колорадо ссылается на прецедент Верховного суда 1990 года по делу Employment Division v. Smith, который допускал действие общеобязательных законов, даже если они ограничивают религиозную свободу.

Один из ключевых вопросов в деле — дискриминировал ли штат католические дошкольные учреждения, отказав им в исключении из требования о равных возможностях, хотя программа позволяет предоставлять приоритет при зачислении детям из малообеспеченных семей и детям с инвалидностью. Группы, поддерживающие Колорадо, в том числе ACLU и Americans United for Separation of Church and State, заявили, что решение в пользу истцов могло бы обязать штат финансировать учреждения, практика которых противоречит его политике равенства.

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