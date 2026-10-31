美国最高法院将于周二听取天主教组织案件的辩论。该案中，这些组织对科罗拉多州学前教育州政府资助项目的反歧视要求提出质疑。原告包括丹佛总教区，他们寻求豁免一项禁止基于儿童或其父母的性取向或性别认同进行歧视的规定。据《耶路撒冷邮报》报道。

美国总统唐纳德·特朗普的政府支持这些天主教机构。科罗拉多州官员表示，这些学前教育机构试图在获得纳税人资金的同时，取得歧视四岁儿童及其家庭的权利。

科罗拉多州项目的条件

根据州法律，自2023年起，科罗拉多州儿童在进入幼儿园前有权每周接受15小时由州政府资助的学前教育。公立和私立、世俗和宗教机构均可参与该项目。同时，所有机构都必须为儿童提供平等的入学机会，不得因学生或其父母的性取向或性别认同而有所区别。

根据法庭文件，丹佛总教区管理34所天主教学前教育机构。其政策规定，只招收来自支持天主教信念家庭的儿童，包括在同性关系和性别认同问题上的信念。

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天主教组织及一个科罗拉多州家庭在该州普及学前教育项目扩展期间提起诉讼。他们称，反歧视要求加重了他们自由实践宗教的权利负担，该权利受美国宪法第一修正案保障。

关于宗教豁免的争议

科罗拉多州一家联邦法院于2024年支持了该项目中对LGBT人士的保护保障。位于丹佛的美国第十巡回上诉法院去年维持了这一裁决，随后原告向最高法院提出上诉。

该州坚持认为，平等机会要求是中立的，并普遍适用于所有项目参与者，因此并不违反第一修正案中的宗教自由条款。科罗拉多州援引最高法院1990年Employment Division v. Smith案的先例，该先例允许普遍适用的法律继续生效，即使其限制宗教自由。

该案的关键问题之一是，该州拒绝给予天主教学前教育机构平等机会要求的豁免，是否构成对它们的歧视；而该项目允许在入学时优先录取低收入家庭儿童和残障儿童。支持科罗拉多州的团体，包括ACLU和Americans United for Separation of Church and State，表示，若裁决有利于原告，可能会迫使该州资助其做法与该州平等政策相冲突的机构。

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