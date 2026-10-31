Sąd Najwyższy USA we wtorek wysłucha argumentów w sprawie organizacji katolickich kwestionujących wymogi antydyskryminacyjne programu finansowania edukacji przedszkolnej przez stan Kolorado. Powodowie, w tym Archidiecezja Denver, domagają się wyjątku od zasady zakazującej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową dziecka albo jego rodziców — informuje Jerusalem Post.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa poparła katolickie placówki. Przedstawiciele władz Kolorado twierdzą, że przedszkola starają się uzyskać prawo do dyskryminowania czteroletnich dzieci i ich rodzin, jednocześnie otrzymując pieniądze podatników.

Warunki programu Kolorado

Zgodnie z prawem stanowym od 2023 roku dzieci w Kolorado mają prawo do 15 godzin finansowanej przez stan edukacji przedszkolnej tygodniowo przed rozpoczęciem nauki w przedszkolu zerowym. W programie mogą uczestniczyć placówki publiczne i prywatne, świeckie i religijne. Jednocześnie wszystkie muszą zapewniać dzieciom równe możliwości przyjęcia niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej uczniów bądź ich rodziców.

Z dokumentów sądowych wynika, że Archidiecezja Denver nadzoruje 34 katolickie placówki przedszkolne. Jej polityka przewiduje przyjmowanie wyłącznie dzieci z rodzin popierających katolickie przekonania, w tym dotyczące związków osób tej samej płci i tożsamości płciowej.

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Organizacje katolickie i jedna rodzina z Kolorado złożyły pozew podczas rozszerzania stanowego programu powszechnej edukacji przedszkolnej. Twierdzą, że wymóg antydyskryminacyjny obciąża ich prawo do swobodnego praktykowania religii, gwarantowane przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA.

Spór o wyjątki religijne

Sąd federalny w Kolorado w 2024 roku poparł gwarancje ochrony osób LGBT w programie. Amerykański Sąd Apelacyjny dla 10. Okręgu w Denver w ubiegłym roku utrzymał to orzeczenie w mocy, po czym powodowie zwrócili się do Sądu Najwyższego.

Stan utrzymuje, że wymóg równych szans jest neutralny i ma powszechne zastosowanie wobec wszystkich uczestników programu, dlatego nie narusza klauzuli swobodnego praktykowania religii zawartej w Pierwszej Poprawce. Kolorado powołuje się na precedens Sądu Najwyższego z 1990 roku w sprawie Employment Division v. Smith, który dopuszczał obowiązywanie przepisów o powszechnym zastosowaniu, nawet jeśli ograniczają wolność religijną.

Jednym z kluczowych pytań w sprawie jest to, czy stan dyskryminował katolickie przedszkola, odmawiając im wyjątku od wymogu równych szans, podczas gdy program pozwala przyznawać pierwszeństwo przy przyjęciu dzieciom z rodzin o niskich dochodach oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. Grupy popierające Kolorado, w tym ACLU i Americans United for Separation of Church and State, oświadczyły, że orzeczenie na korzyść powodów mogłoby zobowiązać stan do finansowania placówek, których praktyki są sprzeczne z jego polityką równości.

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