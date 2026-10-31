У Гданську плату за сміття підвищили на 25% — Interia

У Гданську, Польща, плату за вивезення сміття підвищили на 25%. За даними Interia, однією з причин підвищення стала заставна система для тари: через неї міські сортувальні підприємства отримують менше цінної вторсировини.

Менше сировини для сортувальних підприємств

За рік роботи заставної системи в Польщі до неї повернули 5 млрд пляшок, а її ефективність сягнула 60%, повідомило Міністерство клімату і довкілля Польщі. Пляшки, зібрані в межах системи, перевозять безпосередньо до логістичних центрів операторів, а звідти — на переробні підприємства.

Міські сортувальні комплекси не беруть участі в цьому ланцюгу. До запровадження системи вони відбирали з потоку відходів сировину, придатну для повторного використання, і продавали її переробникам. Скорочення обсягів пластику та алюмінію зменшує доходи таких підприємств від реалізації сировини.

Міста оцінюють втрати

За даними газети Rzeczpospolita, які наводить Interia, у Познані з січня до вересня маса відходів із пластику й алюмінію знизилася на 7%, а в Гданську — на 5,8%. У Кракові зібрали на 46% менше пластику порівняно з 2025 роком.

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Речниця варшавської мерії Маржена Гавковська повідомила, що маса цінної сировини на сортувальних підприємствах скоротилася вдвічі. Речник мерії Ольштина Патрик Пуліковський прямо пов’язав із заставною системою втрати на 650 тис. злотих. У Кракові зазначили, що на фінансовий результат також впливають зміни ринкових цін на сировину.

Чи зростатимуть тарифи

Влада Познані, Варшави та Кракова найближчим часом не планує підвищувати тарифи на вивезення сміття. Подальші рішення залежатимуть від результатів тендерів, вартості сировини та цін на паливо. У Познані заявили, що система поводження з відходами наразі збалансована.

У Вроцлаві тариф у вересні зріс із 41,24 до 55 злотих з людини, однак міська влада не пов’язує це рішення із заставною системою.

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